«روح الوداعة».. الحلقة الأحدث من برنامج «آية في حكاية»

بثت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، الحلقة الأحدث من برنامج "آية في حكاية".وناقش القمص "يسى ميساك"، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بامستردام، خلال حلقة اليوم موضوع "روح الوداعة"، والذي تحدث بها عن تصحيح الخطأ بروح الوداعة وتقديم المحبة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.