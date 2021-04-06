شوادر الفوانيس تغزو شوارع عزبة النخل (صور)

شهدت شوارع عزبة النخل الغربية شوادر الفوانيس وزينة ومستلزمات رمضان، سواء الفوانيس النحاس أو الخيامية المصنوعة من القماش فوانيس الأطفال المصرية في المحال التجارية، وسط إقبال كثيف من المواطنين قبل قدوم شهر رمضان بأيام.يقول أحمد جمال، أحد بائعي الفوانيس في منطقة عزبة النخل، إن الإقبال كثيف هذا الموسم وخاصة قبل رمضان بأيام وأنه كان عام يفترش شادر الفوانيس أمام المترو.وأوضح سيد، صاحب شادر أمام كنيسة السيدة العذراء، إنه كل عام يفترش الشادر قبل رمضان بشهر، وفوجئ بإقبال على الفوانيس من المسيحين والمسلمين خاصة لوجود كنيستان بالمنطقة وأسعار الفوانيس تتراوح ما بين ٢٥ جنيها لـ٤٠٠ جنيه الحجم الكبير معلقا: "الإقبال هذا عام على المخدات الخيامية وأشكال بوجي وطمطم وسعرها ٣٥جنيها".