«المركزي الجنوب أفريقي» يحذر من خطورة صعود الدولار على الأسواق الصاعدة

قال فوندي تشازيبانا نائب محافظ بنك جنوب أفريقيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى يمكن أن يمثل تحديا للأسواق الصاعدة في العالم.وأضاف تشازيبانا خلال حلقة نقاشية نظمتها مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية عبر الإنترنت أن ارتفاع سعر الدولار قد يؤدي إلى تحول شهية المستثمرين أو يغري المستثمرين بالاستثمار في الأصول الدولارية بدلا من الأصول بالعملات المحلية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب محافظ البنك المركزي القول إن جنوب أفريقيا تحتاج إلى التفكير بطريقة أكثر استراتيجية في تطبيق الإصلاحات الهيكلية.وأشار تشازيبانا إلى أن البنك المركزي قلق من تأثير ارتفاع معدل الدين العام على السياسة النقدية.وأضاف: "عندما نفكر في معدل مخاطر أدوات الدين للدولة، نرى أننا محظوظون، كما أن تأثير سعر الصرف على معدل التضخم كان محدودا نظرا لضعف الطلب المحلي. والأمور حتى الان جيدة لكننا نتابع تطورها في هذا السياق عن كثب".