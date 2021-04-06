الجيش اليمنى ينفذ كمينًا محكمًا للحوثى فى جبهة صرواح

نفذت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، كمينًا محكمًا لمجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب.وحسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا، وهاجمتهم وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، وحاولت الميليشيا الحوثية إرسال تعزيزات لفك الحصار عن عناصرها التي وقعت بالكمين، إلا أن مدفعية الجيش استهدفت تلك التعزيزات، ودمرتها، وكبدتها قتلى وجرحى.