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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى ينفذ كمينًا محكمًا للحوثى فى جبهة صرواح

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:06 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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نفذت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، كمينًا محكمًا لمجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا، وهاجمتهم وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، وحاولت الميليشيا الحوثية إرسال تعزيزات لفك الحصار عن عناصرها التي وقعت بالكمين، إلا أن مدفعية الجيش استهدفت تلك التعزيزات، ودمرتها، وكبدتها قتلى وجرحى.

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