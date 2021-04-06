رئيس الوزراء الكويتى يستقبل الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة

استقبل الشيخ صباح الخالد رئيس وزراء دولة الكويت، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بمقر مجلس الوزراء الكويتي.تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتى تتسم بخصوصية على كافة المستويات، كما تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، فضلا عن بحث تعميق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.من جانبه نقل رئيس المخابرات العامة المصرية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لشقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مثمنا دوره فى دعم العمل العربي المشترك متمنيا للكويت حكومة وشعبا دوام الاستقرار والرخاء.