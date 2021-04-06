رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من إيران لمصر.. رحلة الزبيب المستورد فى سوق السيدة زينب

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:39 م
الزبيب المستورد
الزبيب المستورد
نور أيمن
طباعة
"الزبيب" وهو العنب المجفف من أهم المنتجات التي يحرص الجميع على شرائها قبل حلول شهر رمضان المبارك، والذي يعتبر من أنواع الياميش التي يحرص المسلمون على وضعها في وجباتهم الخاصة بأكلات رمضان، وعلى الرغم من أنه منتج بسيط، فإنه يحتوي على العديد من الأنواع والأطعمة المختلفة، وهناك المصري والمستورد، ولكنهم اجتمعوا معًا بسوق السيدة زينب الشهير بمنتجات رمضان التي تنتشر به قبل حلول الشهر.

ورصدت "الدستور" من أمام محال بائعي ياميش رمضان رحلة الزبيب المستورد، وقال ميدو صلاح، شاب عشريني يعمل بتجارة ياميش رمضان، إن الزبيب منتج ينتشر بأكثر من سعر وشكل ومذاق.

وتابع: أن الزبيب الإيراني أشهر أنواع الزبيب بالأسواق والأعلى جودة، والذي اشتهرت به وينتشر بيعه بمصر بصورة كبيرة لما يمتاز به من مذاق مضبوط وسكر بسيط، فحبة الزبيب طازجة ولينة، ويهتم المصريون بشكل خاص بشرائه عن غيره من أنواع الزبيب المختلفة.

"منها أكتر من نوع والمصريين بيحبوها"، وأكد ميدو أن السيدة المصرية تهتم بأخذ زبيبة متوسطة الحجم وذات اللون الغامق، وهناك البعض الذين يركزون على اللون الفاتح منه، وفيما يخص المذاق بالزبيب الإيراني معروف بطعمه اللذيذ والمميز عن مثيله المصري والمستورد.

أضاف، أن الأسعار تتراوح ما بين الـ٨٠ جنيهًا والـ٥٠، وهناك ما يقل بنسبة بسيطة عنهم، وأكد أن الزبيب لا يشكل عائقًا ماديًا بالنسبة للزبائن لأن الكيلو منه يكفى أكثر من أسرة.

فيما قالت فوزية محمد، إحدى بائعي الياميش بسوق السيدة زينب، إن الزبيب الإيراني يأتي بكميات وفيرة كون إيران تشتهر بزراعة العنب لملائمة الجو هناك مع هذه الفاكهة الموسمية.

وتابعت أن الزبيب الإيراني يتميز عن غيره في حجمه، بيكون ذات تقسيمة مميزة وطويلة على عكس بعص المصري منه، وأكدت أن هناك بعض المصريين الذين يفضلون الزبيب المصري صغير الحجم لزيادة مذاق السكر به.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

«التعليم» تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل