«قارئة الفنجان» الأكثر مشاهدة.. والجمهور ينتظر الحلقة الأخيرة

مسلسل قارئة الفنجان الحلقة الأخيرة

يواصل مسلسل "قارئة الفنجان" نجاحاته بتواجده في قائمة "Top 10" كأكثر الأعمال مشاهدة عبر منصة "شاهد" التي يُعرض عليها حاليا، بعد عرض 8 حلقات منه في الأربعة أسابيع الماضية.وينتظر الجمهور الخميس المقبل عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل قارئة الفنجان بشغف كبير، نتيجة حالة التشويق التي سيطرت عليه، نظرا لتلاحم الأحداث التي صنعها مؤلفه إياد صالح، ليزداد المسلسل تشويقا جعلت المسلسل، ليُعيد الثقة للمشاهد في نوعية أعمال الرعب التي نفتقدها في مجتمعاتنا العربية.





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قارئة الفنجان

ويحقق المسلسل حالة من التفاعل عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" بعد عرض حلقات جديدة منه، ويدشن الجمهور هاشتاج يحمل اسمه ويثنون فيها عليه، وكانت التعليقات كالتالي: "أي حد بيتفرج على مسلسل قارئة الفنجان فهو برنس"، و"مستنيين الحلقة الأخيرة"، و"مسلسل رهيييب"، و"المسلسل غريب وعجيب يخليك طول الأسبوع تفكر في الحلقة الجاية"."قارئة الفنجان" يجمع فنانين من مصر والوطن العربي، وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان."قارئة الفنجان" مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب "أبلكيشن" اسمه "قارئة الفنجان" في قلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال «ابلكيشن» لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.