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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شركات المقاولات المصرية تتلقى عروضًا لتنفيذ مشروعات في تشاد وأوغندا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:10 م
المهندس حسن عبدالعزيز،
المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي
علا العلاف
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أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية تلقت عروضًا لتنفيذ مشروعات تنفيذ قومية في أوغند وتشاد، في البنية التحتية، بقيمة 3.93.5 مليار دولار.

وأوضح "عبدالعزيز"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن رغبة الدولة الإفريقية من شركات المقاولات لتنفيذ تجربة مصر بالمشروعات القومية بالمدن الجديدة من بينة تحتية ومشروعات، وتنفيذ وتطبيق مدن بالكامل مثل تطبيق تجربة وتنفيذ أهم المدن الجديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الطرق، ومشروعات شبكات الكهرباء والمشروعات السكنية أيضا.

ولفت إلى أن الإرادة السياسية الراهنة للدولة تدعم وتشجع بقوة مسار شركات المقاولات المصرية للاستفادة من الفرص التنمية بالقارة السمراء.

وأعلن أن شركة المقاولين العرب فازت بمشروع تنفيذ مشروع طريق أبشا بقيمة 93.5 مليون دولار بتمويل من البنك الإسلامي للتنموية، موضحا أن إنشاء الطريق سيعمل علي دفع عجلة الاقتصادية مع السودان حيث طول الطريق نحو 95 كيلو متر.

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