مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي يبلغ مستوى قياسيا مرتفعا

بلغ المؤشر القياسي الأوروبي مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الثلاثاء، ليعوض كامل الخسائر التي تكبدها بفعل الجائحة إذ يراهن المستثمرون على تعاف اقتصادي عالمي سريع، يحفزه إنفاق تحفيزي ضخم وحملات تحصين من كوفيد-19.وعاد المتعاملون الأوروبيون إلى السوق بعد عطلة طويلة ليدفعوا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للارتفاع 0.9 % إلى 436.16 نقطة، متجاوزا أعلى مستوياته السابقة على الإطلاق عند 433.90 نقطة الذي سجله في فبراير 2020.وارتفع المؤشر ما يزيد عن 60 % من مستوياته المتدنية التي بلغها العام الماضي بسبب الفيروس.وزاد المؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة ليعزز صعوده القياسي في الآونة الأخيرة، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 % وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 %.