أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-4-2021
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:42 ص
وسام عطيةطباعة
يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 756 جنيهًا.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 866 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 757 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 649 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-4-2021عالميًا، شهدت أسعار الذهب هبوطا طفيفيًا بفضل تراجع ارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية وصعدت الأسهم العالمي واستقرار اسعار الدولار مقابل عملات منافسة قبيل صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي، ليسجل السعر الفوري للذهب على ارتفاع 0.3 % إلى 1723.16 دولار للأوقية، يأتي ذلك الارتفاع بعد إغلاق كعظم الأسواق العالمية بمناسبة الجمعة العظيمة أمس.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 866 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 757 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 649 جنيهًا.
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء
وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو792 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 504 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 432 جنيهًا. وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.03 جنيه.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 873 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 764 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 655 جنيهًا.
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أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021 (dostor.org)
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6056 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية 26846 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 866 جنيهًا.
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6056 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية 26846 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 866 جنيهًا.
المعادن النفسية
وعلى مستوى المعادن النفسية فقد شهد سعر الفضة اليوم تراجعا 1.1 % لتسجل دولا للأوقية كما هبط سعر البلاتين 0.1 % ليسجل 1208 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.8 % مسجلا 2645.98 دولار للأوقية.