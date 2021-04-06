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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-4-2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:42 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وسام عطية
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يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 756 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-4-2021

عالميًا، شهدت أسعار الذهب هبوطا طفيفيًا بفضل تراجع ارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية وصعدت الأسهم العالمي واستقرار اسعار الدولار مقابل عملات منافسة قبيل صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي، ليسجل السعر الفوري للذهب على ارتفاع 0.3 % إلى 1723.16 دولار للأوقية، يأتي ذلك الارتفاع بعد إغلاق كعظم الأسواق العالمية بمناسبة الجمعة العظيمة أمس.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 866 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 757 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 649 جنيهًا.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو792 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 504 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 432 جنيهًا. وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.03 جنيه.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 873 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 764 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 655 جنيهًا.

تابع أيضاً:

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021 (dostor.org)

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6056 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية 26846 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 866 جنيهًا.

المعادن النفسية

وعلى مستوى المعادن النفسية فقد شهد سعر الفضة اليوم تراجعا 1.1 % لتسجل دولا للأوقية كما هبط سعر البلاتين 0.1 % ليسجل 1208 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.8 % مسجلا 2645.98 دولار للأوقية.

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