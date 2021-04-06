أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021

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سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه.



سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيه.



سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيه.



سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه.سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيه.سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيه.سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.سعر طن أسمنت العريش العسكري 735 جنيها.سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.سعر طن أسمنت السويدي 795 جنيها.سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيها.سعر طن أسمنت شركة العامرية 940 جنيها في الإسكندرية.سعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 875 جنيها.سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 جنيهًا في القاهرة.سعر طن أسمنت شركة المصري 778 جنيها.