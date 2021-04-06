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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:22 ص
مواد البناء
مواد البناء
الدستور
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4- 2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.

سعر طه حديد بشاي للصلب 13500 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري (بشاى) 13450 جنيها.

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه.

سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيه.

سعر طن الحديد مراكبي 13300 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه.

سعر طن حديد مصر الكومي 13300 جنيه.

سعر طن حديد المعادي 13300 جنيه.

سعر طن حديد العشري 13300 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن أسمنت المسلح 790 جنيها.

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.

سعر طن أسمنت العريش العسكري 735 جنيها.

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدي 795 جنيها.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.

سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة العامرية 940 جنيها في الإسكندرية.

سعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 875 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 جنيهًا في القاهرة.

سعر طن أسمنت شركة المصري 778 جنيها.

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سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه.

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيه.

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيه.

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه

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