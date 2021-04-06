موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 6-4-2021
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:57 ص
يبحث المسلمون في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة المغرب، اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال شهر شعبان، حتى يتسنى للمسلمين الصائمين الإفطار على أذان المغرب.
وينشر موقع «الدستور» موعد أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، لأداء صلاة المغرب وتناول طعام الإفطار.
موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم، في توقيت 6:16 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم، في توقيت 6:22 م.
- موعد صلاة المغرب في طنطا، اليوم، في توقيت 6:16 م.
- موعد صلاة المغرب في المنصورة، اليوم، في توقيت 6:14 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم، في توقيت 6:18 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم، في توقيت 6:21 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم، في توقيت 6:16 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم، في توقيت 6:30 م.
- موعد صلاة المغرب في الغردقة، اليوم، في توقيت 6:10 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم، في توقيت 6:11 م.
- موعد صلاة المغرب في الزقازيق، اليوم، في توقيت 6:14 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم، في توقيت 6:21 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم، في توقيت 6:19 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم، في توقيت 6:16 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم، في توقيت 6:19 م.
- موعد صلاة المغرب في شلاتين، اليوم، في توقيت 6:08 م.
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وينشر موقع «الدستور» موعد أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، لأداء صلاة المغرب وتناول طعام الإفطار.
موعد أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021
موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم، في توقيت 6:16 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم، في توقيت 6:22 م.
- موعد صلاة المغرب في طنطا، اليوم، في توقيت 6:16 م.
- موعد صلاة المغرب في المنصورة، اليوم، في توقيت 6:14 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم، في توقيت 6:18 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم، في توقيت 6:21 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم، في توقيت 6:16 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم، في توقيت 6:30 م.
- موعد صلاة المغرب في الغردقة، اليوم، في توقيت 6:10 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم، في توقيت 6:11 م.
- موعد صلاة المغرب في الزقازيق، اليوم، في توقيت 6:14 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم، في توقيت 6:21 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم، في توقيت 6:19 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم، في توقيت 6:16 م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم، في توقيت 6:19 م.
- موعد صلاة المغرب في شلاتين، اليوم، في توقيت 6:08 م.
قد يهمك.. حكم وضع النقط فى الأنف أو الأذن اثناء الصيام