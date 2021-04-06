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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 6-4-2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:57 ص
صلاة المغرب
صلاة المغرب
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يبحث المسلمون في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة المغرب، اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال شهر شعبان، حتى يتسنى للمسلمين الصائمين الإفطار على أذان المغرب.

وينشر موقع «الدستور» موعد أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، لأداء صلاة المغرب وتناول طعام الإفطار.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021


موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم، في توقيت 6:16 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم، في توقيت 6:22 م.

- موعد صلاة المغرب في طنطا، اليوم، في توقيت 6:16 م.

- موعد صلاة المغرب في المنصورة، اليوم، في توقيت 6:14 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم، في توقيت 6:18 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم، في توقيت 6:21 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم، في توقيت 6:16 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم، في توقيت 6:30 م.

- موعد صلاة المغرب في الغردقة، اليوم، في توقيت 6:10 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم، في توقيت 6:11 م.

- موعد صلاة المغرب في الزقازيق، اليوم، في توقيت 6:14 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم، في توقيت 6:21 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم، في توقيت 6:19 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم، في توقيت 6:16 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم، في توقيت 6:19 م.

- موعد صلاة المغرب في شلاتين، اليوم، في توقيت 6:08 م.

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