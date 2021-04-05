مجلس الوزراء الكويتي يهنئ مصر باحتفالية نقل المومياوات الملكية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، عن خالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكیة من المتحف المصري في میدان التحریر إلى متحف الحضارة المصریة في الفسطاط.جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، مشيدا بما تضمنته الاحتفالية من إبداع كبير.