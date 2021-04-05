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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مديرة «اليونسكو»: «الحضارة الفرعونية سحرت العالم»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:51 م
أودرى أزولاى
أودرى أزولاى
إسراء توفيق- هبة عويضة
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أجرت أودرى أزولاى، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» جولة موسعة فى عدد من المقاصد السياحية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان، على هامش زيارتها الحالية إلى مصر، التى جاءت لحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى فى التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، أمس الأول.
وأجرت «أزولاى» جولة نيلية وزارت معبد فيلة ومتحف النوبة فى أسوان، رفقة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واستمعت إلى شرح من الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن محتويات المعابد والمتحف، وتاريخ العديد من القطع الأثرية التى تجسد مراحل تاريخية وحضارات مختلفة عاشتها مصر.
وأعربت مديرة «اليونسكو» عن إعجابها بالحضارة المصرية القديمة، التى أبهرت العالم بأسرارها وسحرها، وهو ما تجسد فى العرض الشيق الذى شهدته احتفالية نقل المومياوات الملكية.
وتضمنت الزيارة بعد ذلك جولة تفقدية فى السوق السياحية القديمة بمدينة أسوان، التى يجرى بها أعمال تطوير وتجميل حاليًا.
وجاءت زيارة أسوان بعد زيارة مماثلة لمديرة «اليونسكو» ووزير السياحة والآثار إلى محافظة الإسكندرية، تضمنت جولة سريعة على عدد من الأماكن الأثرية والتاريخية فى المحافظة، حيث ارتاد الحضور «الحناطير»، بداية من قلعة «قايتباى» التاريخية، وصولًا إلى ميدان المرسى أبوالعباس فى منطقة بحرى.
وحرص اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على إهداء مديرة «اليونسكو» مفتاح مدينة الإسكندرية، نظرًا للجهود الكبيرة التى تبذلها المنظمة للحفاظ على آثار وتراث مصر، معربًا عن تطلعه لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية لاستعادة مكانة مدينة الإسكندرية السياحية والتاريخية أمام العالم أجمع، ومشيدًا بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة السياحة والآثار فى هذا الشأن، من خلال تطوير المتاحف الأثرية بـ«عروس البحر الأبيض المتوسط».
وأعربت مدير عام منظمة «اليونسكو» عن سعادتها بالزيارة، وانبهارها بالآثار التى شاهدتها فى الإسكندرية.
وكانت مديرة «اليونسكو» قد بدأت جولاتها بزيارة منطقة القاهرة التاريخية، ومنطقتى آثار سقارة وأهرامات الجيزة، أمس الأول، حيث أعربت عن انبهارها بالحضارة المصرية العريقة.
وتفقدت «أزولاى» فى القاهرة التاريخية، شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الإسلامى، وفى منطقة آثار سقارة زارت مقبرة «واح تى»، وأعمال الحفائر التى تجريها البعثة الأثرية المصرية العاملة فى المنطقة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
أما فى منطقة أهرامات الجيزة، فاستقبلها والوفد المرافق لها، أشرف محيى الدين، مدير عام آثار الهرم، لتزور بعدها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبوالهول، مع التقاط الصور التذكارية فى منطقة البانوراما.

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