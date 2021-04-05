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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:01 م
مدبولي
مدبولي
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شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، منذ قليل، على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، وفي مقدمتها تنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأبرزها عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وفي إطار الإجراءات الوقائية المقررة، مع أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

كما وجه «مدبولي» المحافظين بضرورة متابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت اعتبارًا من 17 أبريل 2021، مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وكذلك نسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت، هذا بالإضافة إلى التأكد من التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة نسب الإصابة بالمرض خلال الفترة المقبلة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية قيام المحافظين بالتشديد على حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات، وتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية، ومضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المخصصة، وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فورى، بالإضافة إلى التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، وخاصة فيما يتعلق بتقديم النرجيلة «الشيشة»، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كل المستلزمات المستخدمة في المخالفة.

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