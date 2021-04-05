إصابة شاب بطلق ناري بالساق في مشاجرة بين عائلتين بقنا

أصيب شاب، مساء اليوم الاثنين، وذلك في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المصالحة التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إصابة، محمد حمدي زيدان، بطلق ناري في الساق، وذلك على إثر مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بقرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.ونقلت سيارة إسعاف المصاب لمستشفى بهجورة التكاملي لتلقي العلاج اللازم، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.