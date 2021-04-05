السودان: قانون جديد لتقديم رؤية استراتيجية لتنمية الصناعة

أكد ابراهيم الشيخ، وزير الصناعة السوداني، أن القانون الجديد للصناعة سيُسهم في تقديم رؤية استراتيجية لتنمية الصناعة بالسودان.وقال الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عن فعاليات "معرض صنع في السودان: "اليوم تم الانتهاء من قانون الصناعة"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم القانون لمجلس الوزراء لإجازته في صورته الأخيرة.وأضاف وزير الصناعة السوداني أن الهدف من المعرض هو التعريف بالمنتجات السودانية، لافتا إلى مساع لتنظيم معرض "صنع في السودان" في دول الجوار من أجل تحفيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة.وأوضح أن المعرض يستهدف تسليط الضوء على الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية التي نتجت عن تدهور سعر الصرف، مما انعكس على السلع الاستهلاكية.