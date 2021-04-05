تهريب شحنة أسلحة إيرانية من العراق إلى سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن شحنة أسلحة إيرانية جديدة تشمل صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق.وأوضح المرصد أن الأسلحة تم إفراغها في مستودعات ميليشيا فاطميون في ريف دير الزور الغربي، كما تم نقل جزء منها إلى مواقع الميليشيات الإيرانية في الرقة.وكثفت الميليشيات الإيرانية عمليات التجنيد للشباب السوريين في صفوفها مستغلة انشغال الروس في الاتفاقيات مع تركيا بالشمال السوري.وتتواصل عمليات استقطاب الشبان والرجال وتجنيدهم في صفوف الميليشيات الموالية لإيران بقيادة لواء فاطميون، على قدم وساق دون توقف، وفقا للمرصد.ووصل تعداد المجندين منذ منتصف يناير الماضي، حتى الشهر الجاري، 710 أشخاص، 315 منهم كانوا عناصر وقيادات في ميليشيات الدفاع الوطني.