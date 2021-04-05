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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تردد قناة الحياة الحمراء لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢١

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:26 م
الحياة
الحياة
نعمات مدحت
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تعتبر من القنوات التي تتمتع بنسبة مشاهدة مرتفعة، قناة الحياة الحمراء، حيث تعرض العديد من المسلسلات الرومانسية التي تجذب المشاهد، وتجبره على متابعة العمل الفني حتى النهاية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تردد قناة الحياة الحمرا لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان، فأيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، وتقوم كل قناة بعرض مجموعة من الأعمال الفنية هذا العام كعادته سنويا، لذا تستمر عمليات البحث عن التردد الجديد، فقد قامت عدد كبير من القنوات الفضائية بتغيير ترددها بداية العام الحالي.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة تردد قناة الحياة الحمراء، والمسلسلات التي تعرضها خلال شهر رمضان.

تردد قناة الحياة الحمراء لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢١

يستطيع المواطن أن يشاهد ما تعرضه قناة الحياة الحمراء من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات 12206، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ. ⅚.

تردد قناة الحياة دراما ٢٠٢١

بينما يستطيع المشاهد أن يرى ما تعرضه قناة الحياة دراما من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات: 11353، الاستقطاب: رأسي V، معامل تصحيح الخطأ: 56.

قائمة مسلسلات رمضان التي تعرض على قناة الحياة ٢٠٢١

تعرض مجموعة قنوات الحياة، الحياة الحمراء، والحياة دراما، مجموعة من الأعمال الفنية خلال الشهر الكريم، حيث تعرض: مسلسل النمر من بطولة محمد إمام ونرمين الفقي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، إضافة إلى مسلسل ضل راجل من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور وإنعام سالوسة.

كما تعرض قناة الحياة في رمضان مسلسل عالم موازي من بطولة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف ودلال عبد العزيز، مسلسل أحسن أب بطولة علي ربيع وأحمد فتحي وسامي مغاوري وهاجر أحمد.

إضافة إلى مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف، كما تعرض القناة أيضا، مسلسل القاهرة كابول أيضا يقترب بشدة من العرض على الحياة بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي.

وتتميز شبكة قنوات الحياة بتنوع برامجها، والمسلسلات التي تعرضها، والبرامج الحوارية التي تهم المواطن المصري، وتغطيتها لكافة القضايا التي تمس حياة المواطن البسيط، وتعتبر على رأس القنوات التي تتمتع بمشاهدة عالية، وخاصة في شهر رمضان الكريم، حيث تعرض مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المتميزة.
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