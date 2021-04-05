ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

تزداد عمليات البحث يوميا بشكل كثيف حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١، عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث العديد من الأفراد عن الموعد النهائي لعودة حركة الطيران السعودي المصري، للعودة لمباشرة أعمالهم، وأيضا لزيارة البيت الحرام حيث يرغب الكثير من المواطنين في زيارة بيت الله الحرام والحرم المكي، حيث تشتاق أرواحهم لذلك.

موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

موعد فتح الطيران السعودي الدولي، أصبح من المسائل الشائعة في البحث لدى الكثير من المواطنين في أرجاء العالم، حيث أغلقت السعودية حركة الطيران لعدد كبير من الدول تزيد عن الـ 22 دولة، ومنع دخول رعايا إلى أرضها حفاظًا على المواطنين، ولمواجهة فيرو كورونا المستجد الذي بدأ أوائل 2020، وأحدث خسائر كبيرة على كافة المستويات والأصعدة على مستوى العالم، كما راح ضحيته الآلاف حول العالم.





وحتى الآن لم تصدر أية بيانات حول عودته من جانب المملكة العربية السعوية، فمنذ آخر تصريح صدر من وزارة الداخلية السعودية، وهي أنه من المقرر أن يتم عودة حركة الطيران في منتصف مايو المقبل، أي بعد عيد الفطر المبارك، وبالتحديد يوم 17 مايو المقبل 2021، فهو الموعد النهائي لعودة حركة الطيران السعودي حتى الآن، ولم تصدر المملكة آية تعليمات، ولكن وفقا للحالة الصحية التي يمر بها العالم سيتم فتح حركة الطيران الدولي السعودي مرة أخرى، وتعود الحياة كما كانت.

شروط فتح حركة الطيران الدولي السعودي المصري ٢٠٢١

اشترطت المملكة العربية السعودية، عدد من الشروط والضوابط، باعتبارها نوعا من أنواع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي ينبغي على المواطنين تنفيذها، من أجل مواجهة الوباء والقضاء عليه ولعل أهمها: إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل" داخل أراضي المملكة.





وتتضمن الشروط التي اتخذتها المملكة أيضا، ومن ضمن الإجراءات الاحترازية، التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني "تطمن"، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وخضوعهم للتدابير الوقائية، لعدم نقل عدوى الوباء، لحين انتهاء الأزمة.