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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:07 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
نعمات مدحت
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١، وذلك بالبحث عنه عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، حيث تبحث فئة ضخمة من المواطنين عن عودة  الطيران السعودي يوميًا، نظرًا لأعمالهم المتعطلة، فهناك الكثير يرغب في السفر للممكلة حتى لأداء عمرة رمضان.

فتح حركة الطيران السعودي، أصبحت من الأمور الشائعة في البحث لدى الكثير من المواطنين حول العالم، فهناك دول كثرة تزيد عن الـ 22 دولة منعت السعودية دخول رعاياها إلى أرضها حفاظًا على المواطنين، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في هذه الأزمة، وأوقف حركة الطيران لفترة كبيرة، مما أرهقت العمالة حول العالم.

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

ما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير، حول عودة حركة الطيران السعودي الدولي، ولكن للأسف حتى الآن لم تصدر أية بيانات حول عودته، فمنذ أخر تصريح صدر من وزارة الداخلية السعودية، وهي أنه من المقرر أن تعود حركة الطيران في منتصف مايو المقبل، بعد عيد الفطر المبارك، وبالتحديد يوم 17 مايو المقبل 2021، فهو الموعد النهائي لعودة حركة الطيران السعودي المصري.

ضوابط فتح حركة الطيران الدولي السعودي المصري 2021

حددت المملكة العربية السعودية، عدد من الإجراءات التي ينبغي علي المواطنين تنفيذها، وعدم انتقاله والقضاء عليه بشكل نهائى، إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".

وتحتوي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، على التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن"، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وخضوعهم للتدابير الوقائية، لعدم نقل عدوى الوباء، لحين انتهاء الأزمة.

ويشار إلى أن المملكة السعودية إلى أنها تقوم بإجراء رحلات في الداخل تنقل الدبلوماسيين والأطباء، حيث تجرى 6 رحلات يوميا. 
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