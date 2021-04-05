بنجلاديش تبدأ إغلاقًا لمدة أسبوع لمكافحة كورونا

بدأت بنجلاديش، اليوم الاثنين، إغلاقا على مستوى البلاد لمدة أسبوع، لإبطاء تفشي فيروس كورونا، على الرغم من تحدى الكثيرين في العاصمة دكا لأوامر الإغلاق.ونظمت مجموعات من صغار التجار مظاهرات في وسط العاصمة في اليوم الأول من الإغلاق، وطالبت الحكومة بالسماح لها بإبقاء أعمالهام مفتوحة طالما اتبعت الإرشادات الصحية.