رئيس البيت الفني: نراهن على الأجيال الجديدة.. ومسرح الطفل قادم بقوة

شهد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الأحد، التدريبات النهائية لعرض "عايزين سلام" نتاج ورشة تمثيل الأطفال بشعبة مواهب مصر التابعة لفرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، الفنان أحمد يوسف المشرف على شعبة مواهب مصر بفرقة المسرح القومي للأطفال، حيث قدم أطفال الورشة بروفة كاملة للعرض نتاج الورشة والذي من المقرر أن يقدم خلال شهر رمضان المقبل.وأعرب الفنان إسماعيل مختار عن سعادته البالغة بالمستوى الذي وصل إليه تدريب الأطفال داخل الورشة، وأفكارهم التي يعبرون عنها من خلال آدائهم داخل الورشة، فهم مستعدون لتقديم اداء مبهر على المسرح، مؤكدا على أن البيت الفني للمسرح يراهن وبقوة على الأجيال الجديدة التي دائما ما تثري الحركة المسرحية بتيارات وأفكار متجددة تفوق التوقعات، حيث من المقرر أن يستكمل خريجي ورشة الأطفال تدريبهم على طريق الأحتراف بالإلتحاق بورشة ابدأ حلمك بفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني المسرح.ووجه "مختار" الشكر والتقدير لمجموعة عمل فرقة المسرح القومي للأطفال وعلى رأسهم الفنان محمود حسن مدير الفرقة، ولفريق عمل المدربين بالورشة وعلى رأسهم الفنان حسن يوسف، لمجهوداته الكبيرة في تدريبات التمثيل للأطفال، كما وجه الشكر الكبير للفنان وائل عوض المشرف السابق على شعبة مواهب مصر على مجهوده الكبير في تأسيس الورشة.يقول الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال أن الورشة التي تنظمها شعبة مواهب مصر، هي تطور للورشة الدائمة التي كان يقيمها المسرح القومي للأطفال منذ سنوات، ولكن مع وضع معايير للإختيار وتطوير في شكل وآليات التدريب داخل الورشة، حيث من المقرر أن يقدم عقب نتاج الورشة عدد من العروض من إنتاج الورشة، بالإضافة إلى انشطة أخرى للأطفال تهدف إلى تدريبهم الدائم على مختلف عناصر العرض المسرحي، بالإضافة إلى إشراك أطفال الورشة بصفة دائمة ضمن عروض فرقة المسرح القومي للأطفال.يذكر أنه كان قد تم الإعلان عن اختبارات الورشة في شهر يناير من العام الماضي، وتوقفت حتى نوفمبر الماضي نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة، تقدم لها ما يفوق ال 400 طفل، تم اختيار ٨٠ طفلا منهم، كانت التدريبات تحت إشراف عدد من المدربين المحترفين حيث كانت التمثيل تحت إشراف الفنان حسن يوسف، الإستعراضات تحت إشراف الفنان مناضل عنتر، الغناء الموسيقى تحت إشراف الفنان وائل عوض، ومداخل نظرية عن المسرحيات إشراف الكاتب ياسر أبو العينين.عرض " عايزين سلام " نتاج ورشة الأطفال بشعبة مواهب مصر من تمثيل أطفال الورشة، تصميم إضاءة أحمد شحاتة، ومن إخراج حسن يوسف.