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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأهيل المكفوفين وضعاف البصر لسوق العمل بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:15 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر للعام الثاني دورات تدريبية لتحسين فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛ بهدف تأهيلهم إلى سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة (هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر). ويأتي ذلك في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع بوجه عام ولذوي الاحتياجات الخاصة بوجه خاص.

تهدف الدورات إلى تدريب الشباب على استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية، من خلال مناهج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ((ICDL، وحصولهم على الشهادة المعتمدة، حيث تستمر تلك التدريبات لمدة تسعة أشهر يتم خلالها تدريب جميع المشاركين على المناهج السبعة الأساسية للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.

كما تعمل الدورات التدريبية على تأهيل المشاركين للحصول على مهارات العمل؛ كمهارات الاتصال وإدارة الوقت، والتفكير بإيجابية، والقابلية للعمل تحت ضغط، والعمل بروح الفريق وغيرها، مما يمكنهم من العمل بفاعلية أكثر، وأيضًا تدريبهم على كيفية الاستخدام الصحيح للعصا البيضاء كأداة أساسية للحركة خلال السير، وصعود ونزول السلالم، وركوب المواصلات، والاتيكيت الخاص بالعصا البيضاء.

جدير بالذكر أنه قد تم إنجاز المرحلة الأولى من تلك التدريبات خلال عام 2019- 2020، حيث تم تدريب وتأهيل مجموعة من رواد مكتبة طه حسين المكفوفين وضعاف البصر، وحصلوا على الشهادة المعتمدة. وتأتي هذه الدورات التدريبية في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بتوفير كل ما هو مفيد وفعّال لجمهورها لدعم رسالة العلم والمعرفة والإتاحة.

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