جامعة الجلالة تشارك بطلابها في فعاليات مؤتمر الشباب والبنوك الأول

شاركت جامعة الجلالة في فعاليات مؤتمر الشباب والبنوك الأول، والذي تم عقده يوم السبت الماضي، الموافق 3 إبريل 2021 بفندق تيوليب ان، بحي المعادي، من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع أكاديمية Bankers Lounge؛ تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.تأتي مشاركة الجامعة في المؤتمر، كراعي تعليمي حصري للمؤتمر، والجامعة الوحيدة المشاركة، كجامعة ذكية من الجيل الرابع، تواكب التكنولوجيا الحديثة، وكل ما هو في جديد في عالم الإنترنت والثورة الرقمية.وأشارت الجامعة إلى أن ماركة طلاب الجامعة في سلسلة من الندوات والحوارات المختلفة مع المعنيين من مختلف البنوك المشاركة، تهدف للتعرف على مفاهيم التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، لأن هؤلاء الشباب يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع المصري، ولأن طلاب جامعة الجلالة اليوم هم قادة الغد، حماة المستقبل، رؤساء الشركات أو رواد الأعمال، لذا لابد من تأهيلهم لما هو أت من ثورة رقمية، وتحول جذري في الخدمات البنكية والمعاملات المصرفية، والتي ستعود بالمنفعة الشديدة لهم، فور تخرجهم والبدء في اقتحام سوق العمل.