نيبال تبدأ استخدام اللقاح الصيني في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد كورونا

قالت وزارة الصحة النيبالية إنها ستبدأ في استخدام اللقاح الصيني "Vero Cell" خلال المرحلة الثانية من حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي ستبدأ بعد غد الأربعاء.وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أنها تلقت 800 ألف جرعة لقاح هدية من الصين لمكافحة فيروس كورونا، مضيفة أن المرحلة الثانية تستهدف العاملين في الخطوط الأمامية وكذلك المشاركين في أنشطة التجارة عبر جبال الهيمالايا في المنطقة الجبلية.وقال جاكشور جوتام، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في نيبال، إنه جرى تطعيم 500 ألف مواطن خلال المرحلة الأولى من إجمالي 900 ألف من ذوي الأولوية في التطعيم، موضحا أن النسبة المتبقية ستتلقى التطعيم من اللقاحات الجديدة.وأضاف أن الطلاب النيباليين الذين يدرسون في الصين في إطار برامج المنح الدراسية، وكذلك الطلاب الذين يستعدون لزيارة الصين سيحصلون أيضا على اللقاح الصيني.وكانت نيبال قد بدأت المرحلة الأولى من حملة التطعيم في يناير الماضي بإجمالي مليون جرعة من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" التي قدمتها الهند بموجب منحة مساعدة ضمن سياسة "الجوار أولا".