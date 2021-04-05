روسيا تقرر تمديد قيود الدخول إلى «تويتر» حتى مايو المقبل

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تمديد قيود الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على المستخدمين داخل البلاد، حتى الخامس عشر من مايو المقبل.ونقلت قناة ا"لعربية" الإخبارية عن السلطات الروسية، أن القرار الروسي يأتي بعدما فرضت محكمة في موسكو، الجمعة الماضية، غرامتين على موقع "تويتر" قدرهما 6.5 مليون روبل، بسبب رفض إزالة معلومات تضم دعوات إلى القاصرين للمشاركة في تظاهرات الاحتجاج غير المرخصة.واتخذت روسيا خطوة تمثلت بإبطاء منصة "تويتر" بمثابة اختبار لبنيتها التحتية الجديدة للإنترنت السيادي الأقل اعتمادًا على شركات التكنولوجيا الغربية.وأصبحت ممارسة سيطرة أكبر على الشبكات الاجتماعية الأجنبية أكثر إلحاحًا بالنسبة للكرملين بعد أن استخدمها أنصار الناشط المعارض أليكسي نافالني لتنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في شهر يناير.