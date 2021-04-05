اليابان تستبعد دخولها «الموجة الرابعة» لكورونا

قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الإثنين، إن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا لم يصل بعد إلى حد تفشي "موجة رابعة" على مستوى البلاد، إلا أن الامر يستلزم "المزيد من اليقظة".وجاءت تصريحات سوجا أثناء جلسة خاصة بلجنة التدقيق في مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، ردا على سؤال لأحد نواب المعارضة بشأن رؤية رئيس الوزراء لإمكانية تفشي موجة رابعة من الإصابات، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه".وقد بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، 486 ألفا و502 حالة، بزيادة قدرها 16 ألفا و884 حالة عن العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع الماضي.