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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التصديري للصناعات الكيماوية» يشارك في اجتماع خبراء زيادة الصادرات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:45 ص
خالد أبوالمكارم
خالد أبوالمكارم
دعاء أبو العزم
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يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبوالمكارم، في اجتماعات لجنة الخبراء المعنية بوضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لمضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية بحلول 2025.

وقال خالد أبوالمكارم، إن ذلك يأتي في إطار التوجه لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء الزراعة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل ورئيس اتحاد الصناعات والعدل ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثل المجلس التصديرى المختص، تكون مهمتها دراسة ووضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لمضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية بحلول 2025.

وكان الاجتماع الأول اللجنة على مستوى الخبراء قد عقد نهاية مارس الماضي تمهيدا لعرض نتائج أعماله على الوزراء وأعضاء اللجنة، وأسفر عن عدد من التوصيات أهمها دعوة المجالس التصديرية التى حققت أعلى أرقام صادرات إلى القارة الإفريقية خلال 2019 للمشاركة خلال الاجتماعات القادمة للجنة الخبراء المقرر له الثلاثاء، وبناء عليه تم توجيه الدعوة للتصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة للمشاركة في الاجتماعات، لاستكمال أعمال اللجنة فى وضع الاستراتيجية المزمع تنفيذها فى هذا الإطار.

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