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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. نتائج انتخابات نقابة المحامين بالمحلة الكبرى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:18 ص
اللجنة القضائية العليا
اللجنة القضائية العليا
سيد على
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أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، بيانًا بشأن نتائج انتخابات نقابة المحلة الكبرى الفرعية التي أجريت اليوم الأحد، موضحة أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة بلغ 5033 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 2837 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة فوز ماجد عبد اللطيف سعد شوشه نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1347 صوتًا، وفوز عبد العزيز رافت عبد العزيز سيف الدين عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1269 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من: «عبدالحليم أحمد عبدالحليم عبدربه وقد حصل على 1218 صوتًا، ومحمد وليد شوكت محمود عبدالله وقد حصل على 1110 صوتًا، ورأفت محمد رمضان أبوضياء وقد حصل على 1093 صوتًا، وصبري محمود أحمد العناني وقد حصل على 1070 صوتًا، ومحمد رشاد حسن نعمة وقد حصل على 959 صوتًا، ووائل سمير عبدالستار خطاب وقد حصل على 935 صوتًا، وأحمد نصر سلامة أحمد أحمد العصفوري وقد حصل على 899 صوتًا».

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