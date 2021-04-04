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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول شحنة لقاحات كورونا صينية للأردن

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:36 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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وصلت الى مطار الملكة علياء الدولي مساء اليوم الأحد، طائرة تحمل لقاحات ضد فيروس كورونا من شركة سينوفارم الصينية بموجب طلبية بأسعار تفضيلية.

وقال السفير الصيني لدى الأردن تشن تشواندونغ في بيان وزعته السفارة، إنه منذ تفشي وباء كوفيد19، ساعدت الصين والأردن بعضهما البعض وتكاتفا في مكافحة الوباء، ما يدل على الصداقة العميقة بين الشعبين.

وأضاف، لقد أوفت الحكومة الصينية بوعدها بجعل اللقاحات منتجًا عاما عالميًا، وتغلبت على ضغط الطلب المحلي والأجنبي الكبير على اللقاحات وحدود القدرة الإنتاجية.

وأشار الى أن حكومة بلاده تدعم جهود الاردن لشراء اللقاحات الصينية، وهذا يعكس قيمة الشراكة الاستراتيجية الصينية الأردنية والعمل الفعلي الصيني لدعم الجانب الأردني في مكافحة الوباء.

وأكد أن اللقاحات الصينية حصلت على الاعتراف واسع النطاق بسلامتها وفعاليتها، وسيواصل البلدان التعاون في مكافحة الوباء والتغلب على الوباء في وقت مبكر.

من جهته عبر أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني يوسف البطاينة عن شكره للجانب الصيني على دعمه للجانب الأردني لمكافحة الوباء، مؤكدا اعتزازه بمستوى تعاون البلدين وصداقتهما.

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