لبنان: الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مواطنين قرب الحدود

أعلن مصدر أمني لبناني في بيروت، أن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار اليوم الأحد، قرب الشريط الحدودي في منطقة سهل كفركلا اللبناني باتجاه شبان كانوا يتجولون في المنطقة.وقال المصدر إن عناصر الدورية كانوا يقومون بدورية قرب الحدود فأطلقوا النار باتجاه الشبان في الجانب اللبناني دون تسجيل أي إصابات.من جانب آخر، قال الجيش في بيان اليوم، إن زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 277 مترا، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.