هند صبري تستأنف تصوير «هجمة مرتدة» بعد تعافيها من كورونا

استأنفت الفنانة هند صبري، اليوم الأحد، تصوير أحداث مسلسلها الجديد "هجمة مرتدة"، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت هند إنها استأنفت تصوير مشاهد دورها بالمسلسل أمام الفنان أحمد عز، بعد تعافيها من كورونا، حيث أثبتت نتائج التحاليل سلبية المسحة أمس الأول، مضيفة أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالعمل المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.تدور أحداث المسلسل المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية، حول شاب مصري يعمل في الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسؤولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الفن: هند صبري، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي بالإضافة إلى نضال الشافعي وخالد أنور.