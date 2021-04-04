أوكرانيا تعلن دعمها للأردن فى حفظ استقرار البلاد

أعلنت اوكرانيا، اليوم الأحد، دعمها الكامل للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها.وقالت رئاسة الجمهورية الأوكرانية، في بيان وزعته سفارتها في عمان اليوم الأحد، إنها على ثقة بقدرة الأردن بقيادة جلالة الملك على حفظ استقرار الدولة وأمنها وتنميتها، وتمنت للشعب الأردني السلام والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.