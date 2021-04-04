موريتانيا تؤكد تضامنها مع استقرار ووحدة الأردن

أعلنت الحكومة الموريتانية تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يمكن أن يمس وحدتها.وأكدت الخارجية الموريتانية، في بيان اليوم الأحد، أن استقرار الأردن يشكل إحدى أهم الضمانات لاستقرار المنطقة ككل، وقالت: "إثر الأحداث المؤسفة التي كانت المملكة الأردنية الهاشمية مسرحها، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعلن تمسكها باستقرار الأردن وأمنه وسلامته وتضامنها معه في مواجهة كل ما يمكن أن يمس بوحدته وخيارات شعبه".كما أكدت موريتانيا دعمها للشعب الأردني الشقيق بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشددة على أن استقرار الأردن يشكل إحدى أهم الضمانات لاستقرار المنطقة ككل.