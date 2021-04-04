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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين في استعراض القوة والقتل بالبساتين

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:58 ص
محاكمة 4 متهمين
محاكمة 4 متهمين
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين محبوسين بتهمة استعراض القوة والعنف والتسبب في وفاة مواطن بالبساتين، لليوم الأول من دور شهر يونيو، لمناقشة شاهدي الإثبات وطبيبة الطب الشرعي.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق وامانة سر ممدوح غريب.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمون هم كلا من "بطل.م" حارس عقار و"شعبان.م" عامل و"حسانين.ا" عامل و"عبدالله.ع" عامل، وجميعهم محبوسين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والأذى ضد المجني عليه "محمود إبراهيم" بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي ومعنوي قبله لفرض السطوة عليه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته والعامة للخطر.

وأضاف، أنه حال كونهم أربعة أشخاص قد ترتب عىي جريمة البلطجة الجناية التالية بأن تعدوا بالضرب على المجني عليه عمدا حال اتفاقهم وتوافقهم جنائيا على الشجار معه بأن قاموا بالالتفاف حوله على شكل حلقة دائرية وتقدما الأول والثاني صوبه وكالا له لكمات متعددة طارحين إياه أرضا بدفعه في صدره حال قيام الثالث والرابع بالشد من أزرهما بقيامهما بدفع العامة جانبا للحول بينهم ونجدة خصمهم، فأفضت أفعالهم إلى وفاة المجني عليه على النحو الذي أبانه تقرير الصفة التشريحية.

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