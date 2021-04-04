الأردن: الحكومة ستصدر بيانا توضيحيا حول الاعتقالات اليوم

قال وزير الإعلام ​الأردن​ي على العايد، أن ​الحكومة الأردنية​ ستصدر اليوم، بيانا تفصيليا حول ما جرى من ​اعتقالات​ في البلاد ضد شخصيات أردنية أمس السبت.وكان ​الجيش الأردني​ قد نفى في بيان رسمي له اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، مؤكدا أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج ​التحقيقات​ بكل شفافية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.