الأردن: الحكومة ستصدر بيانا توضيحيا حول الاعتقالات اليوم
الأحد 04/أبريل/2021 - 09:36 ص
مروة عنبرطباعة
قال وزير الإعلام الأردني على العايد، أن الحكومة الأردنية ستصدر اليوم، بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات في البلاد ضد شخصيات أردنية أمس السبت.
وكان الجيش الأردني قد نفى في بيان رسمي له اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، مؤكدا أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.
وكان الجيش الأردني قد نفى في بيان رسمي له اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، مؤكدا أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.