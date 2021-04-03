مونيكا حنا: موكب المومياوات أعاد للشارع البسيط الرغبة فى معرفة تاريخه

أكدت الدكتورة مونيكا حنا، عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية بأسوان، أن موكب المومياوات وعظمته أحيا في الشعب المصري حب القراءة والرجوع لتاريخه.









وتابعت في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON": "من الصبح وكل ما حد يقابلنا يقولي عاوز كتاب أقرأه عن المصريين القدماء، وعاوزين يشوفوا المومياوات وكل الناس اللي مكنتش مهتمة ولا تعبأ بفكرة المومياوات من المصريين البسطاء في الشارع".



