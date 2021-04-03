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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موكب المومياوات.. قناة أمريكية: العرض مدهش ويدعم السياحة بمصر

السبت 03/أبريل/2021 - 11:21 م
عرض المومياوات
عرض المومياوات
محمد عمر
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أكدت قناة "ABC"، اليوم السبت، أن عرض المومياوات الملكية الذهبي جزء من جهود مصر لإحياء صناعة السياحة، مشيرة إلى أنه سيتم عرض المومياوات في المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية.

وأشارت القناة الأمريكية في تقريرها اليوم إلى أن الحشود الضخمة اصطفت في الشوارع لمشاهدة العرض الذي شهد نقل 22 ملكا وملكة فرعونية في توابيت ذهبية وسط احتفال كبير شهدته القاهرة.

وأوضحت القناة أنه تم نقل المومياوات في توابيت محملة على شاحنات مزينة بأجنحة وتصميم فرعوني لرحلة مدتها ساعة من منزلهم السابق في المتحف المصري القديم الى المتحف الجديد.

واعتبرت أن هذا العرض جزء من جهود مصر لإحياء صناعة السياحة التي كانت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية في أعقاب انتفاضة 2011 الشعبية، ومؤخرا جائحة فيروس كورونا.

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