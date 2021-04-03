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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية عن موكب المومياوات: أبهرنا العالم بحدث تاريخي

السبت 03/أبريل/2021 - 11:01 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أعرب اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نيابة عن القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظة عن فخره واعتزازه بموكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم، والذي أقيم بتوجيهات ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الهجان، في بيان السبت: "تحية تقدير واحترام لكل المشاركين في الحدث التاريخي الذي يعجز الكلام عن التعبير عنه".

بدوره، قال الدكتور رمضان عرفة، مدير إعلام القليوبية إن ما حدث إبهار يجعل كل مصري يشعر بالزهو.. مؤكدًا أن مركز إعلام المحافظة أعد مبادرة وفعاليات لتثقيف الشباب بالحدث الذي يعد تخليدًا لتاريخ وعظمة الحضارة المصرية، لافتًا إلى أن الموكب والحفل والفعاليات المصاحبة له خلقت فرصة كبيرة للترويج للسياحة المصرية".

وقال أبوسريع إمام، عضو مجلس الشيوخ بالقليوبية إن الموكب والفعاليات المصاحبة يؤكد أن مصر هي نبع الحضارة.

وأعرب مصطفى عبد الحميد، الممثل القانوني لجمعية ومدارس الشبان العالمية عن شعوره بالفخر بهذا الحدث قائلًا: "لم أتوقع أن يكون الحفل بالدقة والمهارة والإبهار الذي عبر عن حضارتنا القديمة وحاضرنا ومستقبلنا".

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