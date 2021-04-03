الموكب الذهبي.. سر نقل المومياوات داخل كبسولات من النيتروجين

قال مصطفى إسماعيل، القائم بأعمال خطة نقل المومياوات بمتحف الحضارة، إنه تم وضع المومياوات داخل كبسولات من النيتروجين، للحفاظ عليها من الاهتزاز خلال عملية نقلها من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط، مؤكدًا أن هذا الابتكار مصري وهو مشروع بدأ العمل عليه في 2017.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد في حلقة خاصة لاحتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية، أن الكبسولة التي تحوي المومياء بها نيتروجين واستمر دراسة ذلك الموضوع لمدة 8 أشهر حتى لا يحدث للمومياوات الملكية ضرر، من خلال إخراجها من النيتروجين إلى البيئة الخارجية.



