الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر رغم ظروفها واستهدافها إلا أنها استطاعت إبهار العالم اليوم، خلال نقل المومياوات الملكية.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الشعب المصري حينما قرر أن يستقل برأيه ويطرد الإخوان من الحكم، كان محق، لأن مصر دخلت مرحلة جديدة من البناء بعد 2013.





وأكد "الباز"، أنه في ظل كورونا والأزمة الاقتصادية مصر قادرة تنظم احتفالية بهذه العظمة، لافتا إلى أن الشعب المصري فخور ببلده اليوم، لأن احتفالية اليوم ستعود علينا بعائد كبير سواء معنوي أو نفسي أو حضاري أو ثقافي أو مادي.



