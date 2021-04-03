استعدادات بميدان التحرير لانطلاق موكب المومياوات الملكية

شهد ميدان التحرير استعدادات مكثفة قبل انطلاق موكب المومياوات، حيث كان هناك تواجد أمنى مكثف على مداخل ومخارج الميدان ووضع كردون أمني، بجانب انتشار كل الخدمات الأمنية وقوات التدخل السريع وتزينت الجدران والمباني بالرسومات الفرعونية التاريخية، وذلك لتأمين خط سير الموكب.وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا، وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية، وذلك مساء اليوم السبت.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.ويتحرك الموكب، مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورا بمنطقة المنيل وصولا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف يتم ترجمته لـ 14 لغة.