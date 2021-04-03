رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جمال شعر الملكة «تي» يثير جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 03/أبريل/2021 - 07:35 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة

موجة من التعليقات والأسئلة والصور، سادت مواقع التواصل الاجتماعي، فى اندهاش كثيرين حول محافظة الملكة تي، على شعرها الأحمر الكثيف الذي حافظ على كثافته منذ آلاف السنين، وذلك بالتزامن مع انطلاق موكب المومياوات الملكية، من المتحف المصري بالتحرير حتى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فى أجواء احتفالية ملكية، استثنائية، لنقل موكب المومياوات الملكية وعددهم 22 مومياء ملكية فرعونية بينها 4 ملكات مصرية حكمن عرش مصر.
جمال شعر الملكة «تي»
◄ شعر الملكة تي حديث جروبات الفتيات على فيسبوك

تساءل الكثير من الفتيات عبر جروباتهن المغلقة، عن "روتين شعر" الملكة تي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جمال شعر مومياء الملكة تي، الذي ما زال يحتفظ برونقه رغم مرور الآلاف السنين.
جمال شعر الملكة «تي»
◄ من هي الملكة تي؟

هي ابنة المستشار يويا وتويا وهي أيضا زوجة أمنحتب الثالث، والدها يعتبر من أشهر مستشاري مصر القديمة لزوجها الملك أمنحتب الثالث وهو الملك رقم 9 من ملوك الأسرة الـ18، وهي والدة الملك أمنحتب الرابع الملقب بالملك إخناتون، الذي يعتبر الملك الـ 10 من ملوك الأسرة الـ 18، وتم اكتشاف موميائها عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني بوادي الملوك بالأقصر، وستكون ضمن الـ22 مومياء الملكية التي سيتم نقلها في عرض ملكي من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

◄ سر تدفق شعرها

توصلت من دراسات أجريت بمعهد تكنولوجيا الطاقة الحيوية بروسيا، إلى اكتشاف سر تدفق شعر الملكات فى عهد القدماء المصريين، وسر احتفاظ النساء بحيوية شعورهم، ووجدت الدراسات الروسية أن استخدام الفراعنة مجموعة من الزيوت والخلطات السحرية، هو السر فى بقاء جمال شعورهن، وتلك الخلطات مكونة من دهون لحم الأبقار وشمع النحل وأحماض الأزيليك، وزيوت الخروع والصنوبر، ويضاف إليها الفستق العطري لرائحة ذكية.

فيما وجدت الدراسة التي أجراها الدكتور "فيكتور بوزيدايف"، أن المصريين القدماء، استخدموا أدوات فى تحنيط الشعر تختلف تمامًا عن مثيلاتها المستخدمة لبقية أجزاء الجسم، وهو ما جعل شعر الملكة تي يحافظ على جماله منذ الالآف السنين وحتى الآن.
جمال شعر الملكة «تي»
◄ الثنائي الملكي "تي وأمنحتب الثالث"

تزوج الملك أمنحتب الثالث من الملكة "تي" ليشهد زواجهما عصرًا ذهبيًا لمصر، حيث حكم الزوجان معًا لمدة تصل إلى 38 عامًا، وأشرف الزوجان على إمبراطورية شاسعة ومزدهرة من حوالي 1391 إلى 1353 قبل الميلاد خلال الأسرة الثامنة عشرة في مصر، وتدفقت الثروة من النوبة والشام

◄ عائلة الملكة تي

كونت الملكة تي، عائلة نبيلة تشبهها تماما، بعد زواجها من الملك أمنحتب، في سن مبكرة، وأنجبت 6 أطفال منهم أربع بنات هن سيتامون، وحينوتانيب، وإيزيس، ونيبتة؛ وابنان هما تحتمس وأمنحتب، وعرف عنها ملامحها الجميلة وشعرها الحريري الناعم.
جمال شعر الملكة «تي»
◄ اكتشاف مقبرتها

اكتشف علماء الآثار مومياء الملكة تي، بجوار مومياوتين في غرفة جانبية من مقبرة الملك أمنحتب الثاني وذلك من قبل العالم الأثري فيكتور لوريه وكان في عام 1898م، ولم يُعرف وقتها أن المومياء للملكة "تي"، وكانت المومياء الثانية لصبي توفي في سن العاشرة، والمومياء الثالثة لامرأة غير معروفة أصغر سنا، ومع البحث والدراسة، حلل الدكتور زاهي حواس الحمض النووي، عام ٢٠١٠، واستطاع التعرف رسميًا على أن هذه المومياء هى الملكة تي، حيث كانت خصلات الشعر الموجودة داخل مقبرة توت عنخ آمون مطابقة للحمض النووي لمومياء الملكة "تي"، وهو ما جعله يعلن عن اكتشافه الأثري هذا.
جمال شعر الملكة «تي»
◄ ثقافتها الواسعة

من الملكات الفرعونيات، اللواتي عرفن بثقافتهن الواسعة، الملكة تي، فهى تتقن اللغات الأجنبية، وتمتلك مكتبة خاصة واسعة، ووجدت في مقبرتها رسائل من حكام أجانب يعبرون فيها عن تعازيهم، بعد رحيل زوجها الملك، ويؤمنون علاقتهم بالملك الجديد، أمنحتب الرابع، ابن الفرعون الراحل وتي، الذي أصبح اسمه فيما بعد "إخناتون".

موضوعات متعلقة

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

السيسي يستمع لشرح حول مقتنيات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم


الصور

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

السيسي يستمع لشرح حول مقتنيات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

«منتدى الاستقلال» يناقش «حجر» محمد علي و«جميلة» أسامة جاد

طبعة ثانية من «دفاتر الوراق».. للروائي الأردني جلال برجس

صدور «حالات سريرية في علم المناعة» لـ أحمد مصطفى كمال

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا