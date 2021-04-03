جمال شعر الملكة «تي» يثير جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي



موجة من التعليقات والأسئلة والصور، سادت مواقع التواصل الاجتماعي، فى اندهاش كثيرين حول محافظة الملكة تي، على شعرها الأحمر الكثيف الذي حافظ على كثافته منذ آلاف السنين، وذلك بالتزامن مع انطلاق موكب المومياوات الملكية، من المتحف المصري بالتحرير حتى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فى أجواء احتفالية ملكية، استثنائية، لنقل موكب المومياوات الملكية وعددهم 22 مومياء ملكية فرعونية بينها 4 ملكات مصرية حكمن عرش مصر.



◄ شعر الملكة تي حديث جروبات الفتيات على فيسبوك



تساءل الكثير من الفتيات عبر جروباتهن المغلقة، عن "روتين شعر" الملكة تي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جمال شعر مومياء الملكة تي، الذي ما زال يحتفظ برونقه رغم مرور الآلاف السنين. تساءل الكثير من الفتيات عبر جروباتهن المغلقة، عن "روتين شعر" الملكة تي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جمال شعر مومياء الملكة تي، الذي ما زال يحتفظ برونقه رغم مرور الآلاف السنين.

◄ من هي الملكة تي؟



هي ابنة المستشار يويا وتويا وهي أيضا زوجة أمنحتب الثالث، والدها يعتبر من أشهر مستشاري مصر القديمة لزوجها الملك أمنحتب الثالث وهو الملك رقم 9 من ملوك الأسرة الـ18، وهي والدة الملك أمنحتب الرابع الملقب بالملك إخناتون، الذي يعتبر الملك الـ 10 من ملوك الأسرة الـ 18، وتم اكتشاف موميائها عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني بوادي الملوك بالأقصر، وستكون ضمن الـ22 مومياء الملكية التي سيتم نقلها في عرض ملكي من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.



◄ سر تدفق شعرها



توصلت من دراسات أجريت بمعهد تكنولوجيا الطاقة الحيوية بروسيا، إلى اكتشاف سر تدفق شعر الملكات فى عهد القدماء المصريين، وسر احتفاظ النساء بحيوية شعورهم، ووجدت الدراسات الروسية أن استخدام الفراعنة مجموعة من الزيوت والخلطات السحرية، هو السر فى بقاء جمال شعورهن، وتلك الخلطات مكونة من دهون لحم الأبقار وشمع النحل وأحماض الأزيليك، وزيوت الخروع والصنوبر، ويضاف إليها الفستق العطري لرائحة ذكية.



فيما وجدت الدراسة التي أجراها الدكتور "فيكتور بوزيدايف"، أن المصريين القدماء، استخدموا أدوات فى تحنيط الشعر تختلف تمامًا عن مثيلاتها المستخدمة لبقية أجزاء الجسم، وهو ما جعل شعر الملكة تي يحافظ على جماله منذ الالآف السنين وحتى الآن. هي ابنة المستشار يويا وتويا وهي أيضا زوجة أمنحتب الثالث، والدها يعتبر من أشهر مستشاري مصر القديمة لزوجها الملك أمنحتب الثالث وهو الملك رقم 9 من ملوك الأسرة الـ18، وهي والدة الملك أمنحتب الرابع الملقب بالملك إخناتون، الذي يعتبر الملك الـ 10 من ملوك الأسرة الـ 18، وتم اكتشاف موميائها عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني بوادي الملوك بالأقصر، وستكون ضمن الـ22 مومياء الملكية التي سيتم نقلها في عرض ملكي من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.توصلت من دراسات أجريت بمعهد تكنولوجيا الطاقة الحيوية بروسيا، إلى اكتشاف سر تدفق شعر الملكات فى عهد القدماء المصريين، وسر احتفاظ النساء بحيوية شعورهم، ووجدت الدراسات الروسية أن استخدام الفراعنة مجموعة من الزيوت والخلطات السحرية، هو السر فى بقاء جمال شعورهن، وتلك الخلطات مكونة من دهون لحم الأبقار وشمع النحل وأحماض الأزيليك، وزيوت الخروع والصنوبر، ويضاف إليها الفستق العطري لرائحة ذكية.فيما وجدت الدراسة التي أجراها الدكتور "فيكتور بوزيدايف"، أن المصريين القدماء، استخدموا أدوات فى تحنيط الشعر تختلف تمامًا عن مثيلاتها المستخدمة لبقية أجزاء الجسم، وهو ما جعل شعر الملكة تي يحافظ على جماله منذ الالآف السنين وحتى الآن.

◄ الثنائي الملكي "تي وأمنحتب الثالث"



تزوج الملك أمنحتب الثالث من الملكة "تي" ليشهد زواجهما عصرًا ذهبيًا لمصر، حيث حكم الزوجان معًا لمدة تصل إلى 38 عامًا، وأشرف الزوجان على إمبراطورية شاسعة ومزدهرة من حوالي 1391 إلى 1353 قبل الميلاد خلال الأسرة الثامنة عشرة في مصر، وتدفقت الثروة من النوبة والشام



◄ عائلة الملكة تي



كونت الملكة تي، عائلة نبيلة تشبهها تماما، بعد زواجها من الملك أمنحتب، في سن مبكرة، وأنجبت 6 أطفال منهم أربع بنات هن سيتامون، وحينوتانيب، وإيزيس، ونيبتة؛ وابنان هما تحتمس وأمنحتب، وعرف عنها ملامحها الجميلة وشعرها الحريري الناعم. تزوج الملك أمنحتب الثالث من الملكة "تي" ليشهد زواجهما عصرًا ذهبيًا لمصر، حيث حكم الزوجان معًا لمدة تصل إلى 38 عامًا، وأشرف الزوجان على إمبراطورية شاسعة ومزدهرة من حوالي 1391 إلى 1353 قبل الميلاد خلال الأسرة الثامنة عشرة في مصر، وتدفقت الثروة من النوبة والشامكونت الملكة تي، عائلة نبيلة تشبهها تماما، بعد زواجها من الملك أمنحتب، في سن مبكرة، وأنجبت 6 أطفال منهم أربع بنات هن سيتامون، وحينوتانيب، وإيزيس، ونيبتة؛ وابنان هما تحتمس وأمنحتب، وعرف عنها ملامحها الجميلة وشعرها الحريري الناعم.

◄ اكتشاف مقبرتها



اكتشف علماء الآثار مومياء الملكة تي، بجوار مومياوتين في غرفة جانبية من مقبرة الملك أمنحتب الثاني وذلك من قبل العالم الأثري فيكتور لوريه وكان في عام 1898م، ولم يُعرف وقتها أن المومياء للملكة "تي"، وكانت المومياء الثانية لصبي توفي في سن العاشرة، والمومياء الثالثة لامرأة غير معروفة أصغر سنا، ومع البحث والدراسة، حلل الدكتور زاهي حواس الحمض النووي، عام ٢٠١٠، واستطاع التعرف رسميًا على أن هذه المومياء هى الملكة تي، حيث كانت خصلات الشعر الموجودة داخل مقبرة توت عنخ آمون مطابقة للحمض النووي لمومياء الملكة "تي"، وهو ما جعله يعلن عن اكتشافه الأثري هذا. اكتشف علماء الآثار مومياء الملكة تي، بجوار مومياوتين في غرفة جانبية من مقبرة الملك أمنحتب الثاني وذلك من قبل العالم الأثري فيكتور لوريه وكان في عام 1898م، ولم يُعرف وقتها أن المومياء للملكة "تي"، وكانت المومياء الثانية لصبي توفي في سن العاشرة، والمومياء الثالثة لامرأة غير معروفة أصغر سنا، ومع البحث والدراسة، حلل الدكتور زاهي حواس الحمض النووي، عام ٢٠١٠، واستطاع التعرف رسميًا على أن هذه المومياء هى الملكة تي، حيث كانت خصلات الشعر الموجودة داخل مقبرة توت عنخ آمون مطابقة للحمض النووي لمومياء الملكة "تي"، وهو ما جعله يعلن عن اكتشافه الأثري هذا.