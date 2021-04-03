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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قبل ساعات من نقل المومياوات.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة

السبت 03/أبريل/2021 - 02:07 م
أحمد التمساح ـ آية سالم
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تستعد مصر خلال الساعات القليلة القادمة لحدث تاريخي مهيب وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك على قوارب ذهبية وألعاب نارية بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية وذلك مساء اليوم السبت.

ورصدت "الدستور" حركة الشوارع قبل بدء الاحتفال خاصة بعد إغلاق الطرق المؤدية لميدان التحرير ومحطة مترو السادات، حيث شهدت الشوارع المحيطة لميدان التحرير والطرق البديلة ومداخل ومخارج المنطقة سيولة مرورية دون حدوث تكدس من قبل السيارات.

وانتظمت حركة سير السيارات والتزام السائقين بالطرق البديلة التي تم تحديدها وذلك تزامنا مع نقل المومياوات، وسط انتشار أمني مكثف وانتشار رجال المرور.

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