رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف السويسرية تبرز حدث «نقل المومياوات» إلى متحف الحضارة المصرية

السبت 03/أبريل/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أبرزت الصحف ووسائل الإعلام السويسرية المختلفة، اليوم السبت، الحدث الكبير الذي تشهده مصر من خلال موكب المومياوات، التي سيتم نقلها مساء اليوم إلى متحف الحضارة المصرية.

وأفردت الصحف السويسرية- الصادرة بالفرنسية، ومنها "لو ماتان" و"تربيون دى جنيف"- تفاصيل الموكب وأسماء ملوك وملكات الفراعنة الكبار الذين يشملهم الموكب اليوم.

ونقلت صحيفة "لو ماتان" عن الأثرى المصرى زاهى حواس قوله إن "الموكب وعلى مدى 40 دقيقة مساء اليوم يمثل 40 دقيقة مهمة في حياة مدينة القاهرة"، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 22 مومياء أبرزهم مومياء الملك رمسيس والملكة حتشبسوت ستكون فى صدارة العرض الكبير، الذى تم الاستعداد له على أعلى مستوى أمني في مصر بشوارع القاهرة، وذلك لمسافة 7 كيلومترات بشوارع القاهرة.

ونوهت الصحف السويسرية بمشاركة مديرة منظمة اليونسكو أودرى ازولاى، مؤكدة أن نقل المومياوات سيكون تتويجا لعمل طويل للحفاظ عليها وعرضها بشكل أفضل.

وعرضت الصحف لتاريخ هذه المومياوات، التي لم تغادر ميدان التحرير منذ بداية القرن الـ20، مبينة أن المومياوات سيتم حملها في عربات مجهزة بآليات لامتصاص الصدمات، وستظهر في توابيت أكثر حداثة من أجل تحكم أفضل في درجة الحرارة والرطوبة مقارنة بالمتحف القديم.

وشددت على أن الحدث الكبير لموكب نقل المومياوات يعد خطوة كبيرة في جهود مصر لاستعادة الزخم السياحي من خلال ترويج الموكب التاريخي للسياحة الثقافية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة خلال عدة أشهر لافتتاح المتحف المصرى الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

«المترو» ينفى غلق محطة السادات أكثر من يوم: ساعات فقط

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن