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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 02:54 م
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
عمرو المزيدي
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تغلق وزارة الداخلية، اليوم السبت، 10 محاور مرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساء فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وجاءت الـ10 محاور مرورية التى سيتم إغلاقها كالتالي:
- غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير.

- غلق المنافذ المؤدية إلى كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو.

- غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل.

- غلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.

- غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له.

- غلق كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال.

- غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة.

- غلق طريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي.

- غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي.

- غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 9 مساء.
10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم
10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

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