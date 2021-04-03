هند صبري تعلن تعافيها من كورونا

أعلنت الفنانة هند صبري عن سلبية مسحتها الأخيرة وشفائها من فيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتبت هند صبري: "‏المسحة سلبية، ألف حمد وشكر يا رب، الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء".وتشارك هند صبري في الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل "هجمة مرتدة"، ومن المقرر أن تستأنف مشاهدها الأخيرة بالعمل خلال أيام، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.