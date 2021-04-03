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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تحتفل بلدان الشرق الأوسط بقدوم شهر رمضان؟

السبت 03/أبريل/2021 - 01:06 م
رمضان
رمضان
غادة موسى
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هناك أنواع من العادات والتقاليد التي تدور حول شهر رمضان، بما في ذلك الأطعمة الخاصة، والبرامج التلفزيونية، والإعلانات، وزخارف رمضان، والأغاني، فهو الشهر الذي يحمل في طياته العديد من البصمات من تزيين الدول العربية لشوارعها.

لبنان
يتم الاحتفال برمضان من خلال وضع الزخارف الفنية في كل من الشوارع والمنازل، حيث توضع الزينة أمام المطاعم والمتاجر ليستمتع بها الناس أثناء التسوق أو الاستعداد لتناول الإفطار.

الأردن
تتألق مدينة عمان الأردنية الجميلة خلال الشهر الكريم وتضيء الأضواء والمصابيح الزخرفية الشوارع، والمساجد ليستمتع بها الناس أثناء ذهابهم للصلاة.

مصر
يمكنك في الأساس سماع أغاني رمضان، لأن الأمر لا يتعلق بالديكورات فحسب، بل تلعب الأغاني دورًا كبيرًا في ضبط الحالة المزاجية باستمرار في مدينة القاهرة المشرقة، حيث يخرج الناس للاستمتاع بيومهم.

المملكة العربية السعودية
يتزاحم الناس في الشوارع ليلًا، بعد قضاء أيامهم في الداخل أثناء الصيام.

الإمارات العربية المتحدة
تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بجمالها خلال شهر رمضان، فدبي لديها أفضل المطاعم ومراكز التسوق والمساجد الجميلة، وكلها تغمرها زينة رمضان.

فلسطين
على الرغم من أنها تتحمل مصاعبها، إلا أنها تمكنت من خلق الجمال طوال الشهر الكريم، حيث تضفي الأضواء منارة مبهجة ورشيقة على الأبنية والشوارع من أجل الاحتفال بقدوم شهر رمضان.

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