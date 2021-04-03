كيف تحتفل بلدان الشرق الأوسط بقدوم شهر رمضان؟

هناك أنواع من العادات والتقاليد التي تدور حول شهر رمضان، بما في ذلك الأطعمة الخاصة، والبرامج التلفزيونية، والإعلانات، وزخارف رمضان، والأغاني، فهو الشهر الذي يحمل في طياته العديد من البصمات من تزيين الدول العربية لشوارعها.لبنانيتم الاحتفال برمضان من خلال وضع الزخارف الفنية في كل من الشوارع والمنازل، حيث توضع الزينة أمام المطاعم والمتاجر ليستمتع بها الناس أثناء التسوق أو الاستعداد لتناول الإفطار.الأردنتتألق مدينة عمان الأردنية الجميلة خلال الشهر الكريم وتضيء الأضواء والمصابيح الزخرفية الشوارع، والمساجد ليستمتع بها الناس أثناء ذهابهم للصلاة.مصريمكنك في الأساس سماع أغاني رمضان، لأن الأمر لا يتعلق بالديكورات فحسب، بل تلعب الأغاني دورًا كبيرًا في ضبط الحالة المزاجية باستمرار في مدينة القاهرة المشرقة، حيث يخرج الناس للاستمتاع بيومهم.المملكة العربية السعوديةيتزاحم الناس في الشوارع ليلًا، بعد قضاء أيامهم في الداخل أثناء الصيام.الإمارات العربية المتحدةتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بجمالها خلال شهر رمضان، فدبي لديها أفضل المطاعم ومراكز التسوق والمساجد الجميلة، وكلها تغمرها زينة رمضان.فلسطينعلى الرغم من أنها تتحمل مصاعبها، إلا أنها تمكنت من خلق الجمال طوال الشهر الكريم، حيث تضفي الأضواء منارة مبهجة ورشيقة على الأبنية والشوارع من أجل الاحتفال بقدوم شهر رمضان.