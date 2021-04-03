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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية.. وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

السبت 03/أبريل/2021 - 02:07 م
التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
شيماء حسين
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يرغب الكثير من المواطنين حاليا في معرفة مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية، لذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة معلومات تفصيلية عن الهيئة ومواعيد عملها، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين ورابط موقعها الإلكتروني وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا.

مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية

وتعد هيئة التأمينات والمعاشات واحدة من أبرز الهيئات التي يتعامل معها كافة المواطنين خاصة الراغبين في استكمال مسوغات تعينهم أو الاستعلام عن رقمهم التأميني أو الاستعلام عن ملفهم التأميني لذلك تفتح أبوابها المواطنين منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا ليتمكن الجميع من أداء خدماتهم مباشرة عبر شبابيك والتعامل المباشر مع الموظفين وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من لبس كمامات واقية للوجه والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعي المطلوب لتجنب نقل العدوى.

رابط هيئة التأمينات الاجتماعية الالكتروني 

في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها كافة بلدان العالم من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن خلال عدة أشهر فقط من اندلاعه في مدينة ووهان الصينية أطلقت هيئة التأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلالها تأدية كافة خدمات التأمين الاجتماعي إلكترونيا المواطنين وذلك لعدم الإخلال بمصالحهم اليومية.

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خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

يستطيع الراغبين في الاستعلام عن رقمهم التأميني لاستكمال مسوغات تعيينهم دون الحاجة لمعرفة مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية للذهاب إلى مكاتبهم إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني

كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام

الضغط على زر الاستعلام

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